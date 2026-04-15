В Омске собаковод пойдёт под суд за то, что избил и натравил пса на женщину

В Омске перед судом предстанет мужчина, который во время конфликта с женщиной-заводчицей натравил на неё пса, оттаскал за волосы и избил ногами. Инцидент произошёл во время выгула собак. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

По данным следствия, потерпевшая гуляла со своими тремя питомцами, когда мимо проходили двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером. Пёс повёл себя агрессивно по отношению к другим животным, что спровоцировало словесную перепалку, которая затем переросла в избиение.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Нарушителя задержали. Ему предъявлено обвинение в причинении лёгкого вреда здоровью — по этой статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Красноярском крае 42-летний мужчина зарубил топором двух собак (алабая и дворнягу), которых держал на своём участке. Во время распития спиртного ему позвонили и сообщили, что псы нападают на людей. Хозяин вышел, нанёс животным множественные удары топором и сбросил тела в погреб. На допросе он признал вину и раскаялся, заявив, что собаки никогда не проявляли агрессии.