13 апреля, 17:36

Житель Красноярского края спьяну зарубил собственных собак топором

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andysavchenko

В Красноярском крае 42-летний местный житель зарубил топором двух собак — алабая и дворнягу, которых держал на своём участке. Об этом сообщает канал «МВД Медиа».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. По информации следствия, инцидент произошёл во время распития спиртного.

Злоумышленнику позвонил неизвестный и сказал, что псы сорвались с привязи и нападают на людей. После этого хозяин вышел на улицу, нанёс питомцам множественные удары топором, а затем сбросил их тела в погреб. На следующий день участковый доставил правонарушителя в отдел полиции. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Он также заявил, что животные никогда не проявляли агрессии, а он исправно за ними ухаживал. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich в Москве

Недавно Life.ru рассказывал, как в США блогера Калеба Микенса, известного как Cash Cartier, приговорили к 75 годам тюрьмы за расправу над своей девушкой. 8 октября 2023 года он сам вызвал спасателей, заявив о смерти возлюбленной, однако прибывшие врачи зафиксировали у погибшей колотые раны и переломы — сначала мужчина утверждал, что спутницу жизни съела его собственная собака, которую после таких показаний изъяли и усыпили.

Юрий Лысенко
