Житель Красноярского края спьяну зарубил собственных собак топором

В Красноярском крае 42-летний местный житель зарубил топором двух собак — алабая и дворнягу, которых держал на своём участке. Об этом сообщает канал «МВД Медиа».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. По информации следствия, инцидент произошёл во время распития спиртного.

Злоумышленнику позвонил неизвестный и сказал, что псы сорвались с привязи и нападают на людей. После этого хозяин вышел на улицу, нанёс питомцам множественные удары топором, а затем сбросил их тела в погреб. На следующий день участковый доставил правонарушителя в отдел полиции. На допросе мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Он также заявил, что животные никогда не проявляли агрессии, а он исправно за ними ухаживал. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

