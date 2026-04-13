Догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich в Москве

В Москве догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Как выяснил телеграм-канал, после ночного выгула у пса по кличке Бобка внезапно начались жесточайшие конвульсии. Хозяин экстренно доставил животное в ветклинику, где ему вкололи девять разных лекарств — но ни одно не подействовало. Бобку перевезли в другой стационар, где он провёл целые сутки под максимальными дозациями сильнодействующего наркоза: приступы прекращались, только когда пёс находился в медикаментозном сне. Затем последовала третья клиника — ещё около суток под наркозом, из них более десяти часов на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Врачи из трёх учреждений долго не могли определить причину тяжёлого состояния, а антидоты не работали. Только развёрнутый анализ крови показал отравление изониазидом — веществом, которое часто используют живодёры. Через трое суток Бобку вывели из наркоза, судороги прекратились, состояние пса стабилизировалось. Однако медики предупредили: последствия могут дать о себе знать позже, вплоть до развития эпилепсии.

Девушка стримера рассказала, что в их районе это уже не единичный случай — ранее здесь погибла ещё одна собака, а местные жители всё чаще находят разбросанные во дворах приманки: сосиски с таблетками и другие отравленные лакомства.

В марте Life.ru сообщал, что в Волгоградской области ищут организованную группу догхантеров, которая травит собак по всему региону. Всего за одну неделю зафиксировано несколько случаев гибели животных, а десятки других с тяжёлыми отравлениями попали в ветеринарные лечебницы.