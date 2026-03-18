В Волгоградской области банда догхантеров массово травит собак розовым порошком

В Волгоградской области развернулись поиски организованной группы догхантеров, которые травят собак по всему региону. Как сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА», только за минувшую неделю зафиксировано несколько случаев гибели животных, ещё десятки с тяжёлыми отравлениями находятся в ветеринарных клиниках.

Целая банда догхантеров терроризирует животных в Волгоградской области. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам местных жителей, в Волгограде и городе-спутнике Волжском неизвестные разбрасывают розовый порошок, замаскированный под угощение. Его запах привлекает как бездомных, так и домашних собак. 8 марта такая «вкусняшка» стала смертельной для чихуахуа по кличке Няша. Спустя полчаса после того, как она надышалась отравой, у неё начались судороги, спасти питомца не удалось.

Целая банда догхантеров терроризирует животных в Волгоградской области. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

На следующий день, 9 марта, двое злоумышленников скормили отраву с рук собакам, обитавшим во дворе жилого комплекса «Лапшин лофт». По словам очевидцев, после этого они скрылись на автомобиле серебристого цвета, предположительно, Toyota. Через несколько часов животных нашли мёртвыми.

Целая банда догхантеров терроризирует животных в Волгоградской области. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ветеринары, обследовавшие собак, констатировали у всех тяжёлое токсикологическое отравление: показатели печени и почек превышены в десятки раз. В полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кызыле за последние три дня произошло массовое отравление собак. Пострадали около 30 дворовых и домашних животных, не менее десяти из них погибли. По словам зоозащитников, неизвестные разбросали на улицах города отраву. У всех пострадавших наблюдаются одинаковые симптомы: рвота, пена изо рта, судороги, потеря ориентации и отказ конечностей.