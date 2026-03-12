Погиб ветеран таможенной службы: Догхантеры массово травят собак в Кызыле

В Кызыле за последние три дня зафиксировано массовое отравление собак. По данным волонтёров общества защиты животных «Хатико», пострадали около 30 дворовых и домашних животных — не менее десяти из них погибли. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказали зоозащитники, на улицах города неизвестные разбросали отраву. У животных после её поедания наблюдаются одинаковые симптомы: рвота, пена у рта, судороги, дезориентация и отказ конечностей. Волонтёры и местные жители находят собак на улицах в тяжёлом состоянии и пытаются доставить их к ветеринарам.

Догхантеры травят собак в Тыве. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Среди погибших оказался 10-летний пёс по кличке Азор — ветеран таможенной службы. Он попробовал отраву во время прогулки с хозяйкой и вскоре начал биться в конвульсиях. Женщина пыталась спасти питомца, но время было упущено, и собака погибла.

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске неизвестные разбросали фарш с ядом по улицам. Одна из собак погибла на руках у 11-летнего ребёнка после прогулки в Железнодорожном районе. Животное, предположительно, успело что-то съесть или надышаться ядовитой приманкой.