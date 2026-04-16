Житель Ачинска объяснил полиции, зачем избил школьника ложкой для обуви

В Красноярском крае полиция задержала 52-летнего мужчину, который избил 13-летнего в городе Ачинске ложкой для обуви. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщения о травмах подростка поступили в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» из медицинского учреждения и от его матери. В ходе проверки участковые установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения, которого доставили в отдел полиции.

«Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде. Он вышел прогнать их, захватив металлическую ложку для обуви», — говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается.

