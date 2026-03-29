«Мама, за что?»: На Урале пьяная в стельку мать жестоко избила сына, который пытался ей помочь

В Екатеринбурге на районе ЖБИ произошло шокирующее происшествие: пьяная женщина избила собственного ребёнка. Инцидент попал на камеру домофона — запись сделана у дома 26 на улице 40‑летия Комсомола.

Мальчик пытался успокоить избивавшую его пьяную мать.

По данным видеозаписи, женщина наносила мальчику удары руками, а при попытке пнуть его — упала. После падения она начала кричать, что разбила новый телефон, и в этом тоже обвинила ребёнка.

Несмотря на жестокое обращение, мальчик помог матери подняться с асфальта, но та продолжила его бить, приговаривая, что он её предал. На записи слышно, как ребёнок просит маму не плакать и уверяет, что всегда на её стороне.

«Мама, за что?», — плакал мальчик.

Полиция пока не предоставила комментариев по данному делу.

