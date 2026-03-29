29 марта, 14:54

«Мама, за что?»: На Урале пьяная в стельку мать жестоко избила сына, который пытался ей помочь

В Екатеринбурге пьяная мать избила ребенка на улице и попала на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eakachai Leesin

В Екатеринбурге на районе ЖБИ произошло шокирующее происшествие: пьяная женщина избила собственного ребёнка. Инцидент попал на камеру домофона — запись сделана у дома 26 на улице 40‑летия Комсомола.

Мальчик пытался успокоить избивавшую его пьяную мать. Видео © E1.RU | Новости Екатеринбурга

По данным видеозаписи, женщина наносила мальчику удары руками, а при попытке пнуть его — упала. После падения она начала кричать, что разбила новый телефон, и в этом тоже обвинила ребёнка.

Несмотря на жестокое обращение, мальчик помог матери подняться с асфальта, но та продолжила его бить, приговаривая, что он её предал. На записи слышно, как ребёнок просит маму не плакать и уверяет, что всегда на её стороне.

«Мама, за что?», — плакал мальчик.

Полиция пока не предоставила комментариев по данному делу.

Мать посадила пятилетнего сына в багажник и устроила гонки с ДПС в Ставрополе

Ранее Life.ru писал, что во Владикавказе мужчина надругался над двумя мальчиками на платных занятиях. Мужчина проводил с детьми платные индивидуальные занятия. Именно во время них, по версии следствия, он и совершил преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам.

Дарья Денисова
