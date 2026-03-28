Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 19:09

Во Владикавказе мужчина надругался над двумя мальчиками на платных занятиях

Обложка © Life.ru

В Северной Осетии поймали мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Как сообщили в Следственном комитете, всё происходило с августа 2025 года по январь 2026 года.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по РСО — Алания мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-службе СУ СК России по РСО-Алания.

Мужчина проводил с детьми платные индивидуальные занятия. Именно во время них, по версии следствия, он и совершил преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска вместе со следователями. Суд отправил его под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства. Имя мужчины и другие подробности пока не разглашаются.

Насиловавшую своих детей петербурженку отправили за решётку на 20 лет

Ранее в дагестанском Хасавюрте возбудили уголовное дело после того, как на свалке нашли тело новорождённого мальчика. Младенца с признаками насильственной смерти обнаружили в местности Аркабаш. Под подозрением — мать ребёнка. Дело возбудили по статье об убийстве новорождённого матерью. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Дагестана.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar