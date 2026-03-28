Во Владикавказе мужчина надругался над двумя мальчиками на платных занятиях

В Северной Осетии поймали мужчину, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Как сообщили в Следственном комитете, всё происходило с августа 2025 года по январь 2026 года.

«Следователем СК во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по РСО — Алания мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-службе СУ СК России по РСО-Алания.

Мужчина проводил с детьми платные индивидуальные занятия. Именно во время них, по версии следствия, он и совершил преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска вместе со следователями. Суд отправил его под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства. Имя мужчины и другие подробности пока не разглашаются.

