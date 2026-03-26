Мать посадила пятилетнего сына в багажник и устроила гонки с ДПС в Ставрополе

В Ставропольском крае сотрудники ДПС преследовали автомобиль «Лада», автоледи за рулём которого пыталась скрыться. Видео инцидента опубликовало МВД Медиа в своём телеграм-канале.

Россиянка с сыном в багажнике пыталась убежать от полиции.

На кадрах видно, как машина заворачивает к супермаркету, где её останавливают полицейские. При проверке документов в багажнике нашли ребёнка. Женщина объяснила, что забрала мальчика из детского сада, но он не захотел садиться в детское кресло и попросил прокатить его в багажнике, а она решила пойти навстречу.

Полицейские отметили, что при резком манёвре или даже незначительном ДТП ребенок мог получить серьёзные травмы. На место вызвали сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении женщины составили протоколы о нарушении правил перевозки детей и неисполнении родительских обязанностей.

