Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и самосвалом под Калугой

В Калужской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузового автомобиля Shacman. В результате столкновения пострадали водитель и семь его пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Авария случилась около 10:00 мск в районе деревни Галкино Дзержинского округа.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Дзержинского района организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в связи с ДТП, в результате которого пострадало несколько человек», — говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого смертельная авария произошла на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге. 35-летний водитель автомобиля «Джили», двигаясь со стороны Сестрорецка, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на полной скорости врезался в машину «Хавал», которая ожидала разрешающего сигнала. В результате удара водитель легковушки скончался на месте происшествия.