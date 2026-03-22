22 марта, 07:31

Пенсионер за рулём ВАЗа погиб в аварии с грузовиком на трассе под Иркутском

В Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 300-м километре федеральной трассы «Вилюй» столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и гружёный седельный тягач MAN. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Пенсионер за рулём ВАЗа погиб в столкновении с грузовиком на трассе «Вилюй». Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

По предварительным данным, 67-летний водитель ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение. Водитель грузовика не пострадал.

«На месте ДТП сотрудники полиции проводят необходимые следственно-оперативные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в Пушкине Московской области произошло ДТП с участием ребёнка. Авария случилась вечером 19 марта на придомовой территории одного из домов по улице Тургенева. Грузовой автомобиль сбил 10-летнюю девочку, которая получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняются.

Место смертельного ДТП с отечественной легковушкой в Иркутской области. Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Наталья Афонина
