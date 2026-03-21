Один из пострадавших в тяжёлом состоянии после ДТП с бензовозом под Ростовом
В Ростовской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП с бензовозом, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По данным ведомства, госпитализированы три человека. Один мужчина с сочетанной травмой доставлен в больницу Таганрога, ему делают операцию. Двое других, с травмами средней тяжести, находятся в травматологическом отделении.
Бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками и загорелся. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Напомним, сегодня на 33-м километре трассы «Ростов — Таганрог» произошла массовая авария, после которой загорелся бензовоз. Пламя быстро перекинулось на несколько легковых машин, оказавшихся рядом. Ранее в МЧС сообщали, что в результате три человека погибли, четверо получили ранения.
