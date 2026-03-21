Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
21 марта, 11:17

Три человека погибли при взрыве бензовоза на трассе в Ростовской области

На трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошло крупное ДТП с участием бензовоза. В результате аварии погибли три человека, ещё несколько пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой регионального МЧС.

«Погибли 3 человека, 4 человека направлены в лечебные учреждения г. Таганрога», — говорится в тексте.

Место происшествия. Видео © SHOT

По данным SHOT, виновником происшествия стал водитель бензовоза. Очевидцы утверждают, что грузовик двигался на высокой скорости, после чего произошёл взрыв, спровоцировавший масштабное возгорание. Пламя охватило не менее пяти автомобилей.

Четыре человека пострадали в результате ДТП со скорой помощью в Москве

Напомним, о массовом ДТП с загоревшимся бензовозом между Ростовым и Таганрогом стало известно сегодня. Множество оказавшихся на трассе машин сгорели дотла.

Обложка © МЧС по Ростовской области

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Только на LIFE
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar