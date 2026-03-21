Три человека погибли при взрыве бензовоза на трассе в Ростовской области

На трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошло крупное ДТП с участием бензовоза. В результате аварии погибли три человека, ещё несколько пострадали. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой регионального МЧС.

«Погибли 3 человека, 4 человека направлены в лечебные учреждения г. Таганрога», — говорится в тексте.

Место происшествия.

По данным SHOT, виновником происшествия стал водитель бензовоза. Очевидцы утверждают, что грузовик двигался на высокой скорости, после чего произошёл взрыв, спровоцировавший масштабное возгорание. Пламя охватило не менее пяти автомобилей.

