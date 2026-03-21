21 марта, 10:53

Бензовоз вспыхнул после массового ДТП на трассе «Ростов — Таганрог», есть жертвы

На 33-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» в результате массовой аварии произошло возгорание бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Место происшествия. Видео © VK / Ростов Главный

По предварительным данным, инцидент квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие. В данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Масштабы аварии устрашают, это видно на снятых очевидцами кадрах. Несколько машин на трассе сгорели, другие съехали в кювет. Свидетели происшествия заявляют о погибших, но официальных подтверждений пока нет.

Следователи главного следственного управления проводят необходимые процессуальные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Один человек пострадал в массовом ДТП с 25 машинами под Уссурийском

На днях в Москве на Нахимовском проспекте у дома № 45 легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, перевозившей пациента. После удара машина медиков опрокинулась, в результате аварии пострадали четыре человека.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Юрий Лысенко
