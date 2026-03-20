20 марта, 06:49

Один человек пострадал в массовом ДТП с 25 машинами под Уссурийском

Место массового ДТП на трассе под Уссурийском. Обложка © МЧС Россиипо Приморскому краю / Max

Место массового ДТП на трассе под Уссурийском. Обложка © МЧС Россиипо Приморскому краю / Max

На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток в районе Уссурийска произошло крупное ДТП с участием 25 автомобилей. Всё случилось днем на трассе А-3707. В результате ДТП пострадал один человек, погибших нет, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Сегодня днём на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек, погибших нет», — говорится в сообщении.

Столкнулись не менее семи автомобилей, включая грузовик. Ещё две машины съехали с дороги, а фура врезалась в ограждение. Движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено, сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток». На месте работает подвижный пункт обогрева МЧС, где люди могут согреться. Проводится проверка.

До этого страшная смертельная авария случилась на Приморском шоссе в Петербурге. 35-летний водитель «Джили», следуя от Сестрорецка, проигнорировал сигнал светофора и на полном ходу врезался в ожидавший разрешающего сигнала автомобиль «Хавал». Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Наталья Афонина
