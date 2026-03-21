Загоревшийся под Ростовом бензовоз выехал на встречку из-за неисправности колеса
Предварительной причиной крупного ДТП с бензовозом на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог» стала неисправность колеса. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГАИ.
Автомобиль выехал на полосу встречного движения. Там бензовоз столкнулся с «Фольксваген Поло», «Тойотой Прадо», «Тойотой Короллой» и «ВАЗ 2110».
Напомним сегодня массовая авария на 33-м километре трассы «Ростов — Таганрог» привела к воспламенению топливного грузовика. Огонь быстро распространился, охватив несколько легковых автомобилей, находившихся поблизости. Три человека погибли, четверо пострадали.
