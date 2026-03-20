Сбитые на остановке в Пушкине 10-летние сёстры находятся в реанимации. Одна впала в кому

Состояние пострадавших при наезде на остановке в Пушкине остаётся тяжёлым. Авария произошла днём 19 марта на Оранжерейной улице, где 79-летний водитель выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, находившимися на автобусной остановке. Как сообщает 78.ru, обе десятилетние девочки сейчас находятся в реанимации.

Одна из сестёр в коме в крайне тяжёлом состоянии — врачи делают прогнозы с большой осторожностью. Состояние второй пациентки оценивается как стабильное тяжёлое. Их мать также доставлена в реанимацию, её состояние тяжёлое, но стабильное. Сам водитель, по имеющимся данным, получил лишь лёгкие ушибы.

По факту происшествия полиция начала проверку. Момент случившегося попал на записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по первой части статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Ранее в подмосковном Пушкине грузовик сбил 10-летнюю девочку на придомовой территории. Авария произошла примерно в 17:20 19 марта у одного из домов на улице Тургенева. Девочка получила травмы и была госпитализирована.