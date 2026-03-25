25 марта, 04:09

Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом на трассе у Южно-Сахалинска

Обложка © Life.ru

Смертельное ДТП произошло в районе города Южно-Сахалинска. Об сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом на трассе под Южно-Сахалинском. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Сахалинской области

По предварительным данным, утром 25 марта на автодороге «Лиственничное — Охотское» водитель автомобиля «Тойота Тундра» не справился с управлением и врезался в стоящий КамАЗ.

Инцидент произошёл около 07:40 на участке 0 км 650 м трассы. Водитель допустил наезд на грузовой автомобиль, который находился без движения. На месте работали экстренные службы. В результате аварии один человек погиб, ещё двое пострадали. Им оказали медицинскую помощь. Состояние пострадавших уточняется.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, два пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

До пяти выросло число пострадавших после наезда машины на пешеходов в Гурьевске
Ранее на северо-западе Москвы произошло столкновение маршрутного автобуса и грузового автомобиля. ДТП случилось в районе Северное Тушино. По предварительным данным, травмы получили несколько человек, экстренные службы прибыли на место сразу после аварии. Госавтоинспекция сообщала о как минимум шести пострадавших.

Антон Голыбин
