До пяти выросло число пострадавших после наезда машины на пешеходов в Гурьевске

В Гурьевске Калининградской области в результате ДТП с выездом автомобиля на пешеходов пострадали пять человек, включая несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, в аварии травмы получили три пешехода и двое водителей. Четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, их состояние оценивается как средней тяжести. Среди госпитализированных оказались двое подростков — 16-летняя девочка и 16-летний мальчик. Оба находятся в сознании и получают необходимую помощь.

Кроме того, в больницу направили 32-летнюю женщину и 74-летнюю водительницу, они также находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один участник ДТП, 22-летний мужчина, от госпитализации отказался. Обстоятельства происшествия уточняются, специалисты выясняют причины, по которым автомобиль оказался на пути пешеходов.

Напомним, что сегодня, 23 марта, в Гурьевске Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего одна из машин после столкновения выехала на тротуар и наехала на трёх пешеходов. Авария случилась около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской.