Легковушка протаранила пешеходов на тротуаре в Калининградской области
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 39
В Гурьевске Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения выехал на тротуар и сбил трёх пешеходов. Авария случилась 23 марта около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской.
Авария в Калининградской области. Фото © Telegram/ Госавтоинспекция 39
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение», — указали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Ранее Life.ru сообщал, что в Приморье мотоциклист погиб, съехав с дороги в обрыв. На место ДТП на улице Бабкина прибыли инспекторы ДПС, скорая помощь и следственно-оперативная группа.
