Легковушка протаранила пешеходов на тротуаре в Калининградской области

В Гурьевске Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых после столкновения выехал на тротуар и сбил трёх пешеходов. Авария случилась 23 марта около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской.