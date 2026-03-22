В Приморье мотоциклист съехал в обрыв и разбился насмерть
Место смертельного ДТП с мотоциклом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
В Приморье мотоциклист погиб, съехав с дороги в обрыв, сообщила краевая полиция. На место ДТП на улице Бабкина прибыли инспекторы ДПС, скорая помощь и следственно-оперативная группа.
Мотоциклист погиб, съехав в обрыв. Фото © Telegram / Полиция Приморья
По предварительным данным, 43-летний водитель мотоцикла «Регул Мото» двигался вдоль гаражно-строительного кооператива «Восточный-2», не справился с управлением и упал в обрыв. От полученных травм он скончался на месте. Был ли на нём шлем, не уточняется. Проводится проверка.
