В Приморье мотоциклист съехал в обрыв и разбился насмерть

В Приморье мотоциклист погиб, съехав с дороги в обрыв, сообщила краевая полиция. На место ДТП на улице Бабкина прибыли инспекторы ДПС, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 43-летний водитель мотоцикла «Регул Мото» двигался вдоль гаражно-строительного кооператива «Восточный-2», не справился с управлением и упал в обрыв. От полученных травм он скончался на месте. Был ли на нём шлем, не уточняется. Проводится проверка.