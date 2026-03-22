22 марта, 13:57

В Приморье мотоциклист съехал в обрыв и разбился насмерть

Место смертельного ДТП с мотоциклом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Место смертельного ДТП с мотоциклом в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья

В Приморье мотоциклист погиб, съехав с дороги в обрыв, сообщила краевая полиция. На место ДТП на улице Бабкина прибыли инспекторы ДПС, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Мотоциклист погиб, съехав в обрыв. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Мотоциклист погиб, съехав в обрыв. Фото © Telegram / Полиция Приморья

По предварительным данным, 43-летний водитель мотоцикла «Регул Мото» двигался вдоль гаражно-строительного кооператива «Восточный-2», не справился с управлением и упал в обрыв. От полученных травм он скончался на месте. Был ли на нём шлем, не уточняется. Проводится проверка.

В России разработают ГОСТ безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Москвы пока не рекомендуется менять резину на своих автомобилях и пересаживаться на мотоциклы, поскольку погода в регионе всё ещё неустойчива. Недавно на Нахимовском проспекте произошла ещё одна авария с участием машины скорой помощи, в которой на то время находился пациент.

Владимир Озеров
