Водителям подсказали, как без суда договориться со страховщиками после ДТП

Медиация помогает урегулировать споры со страховщиками после ДТП без затяжных судов и дополнительных расходов, рассказал вице-президент ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев. Он напомнил, что спор со страховщиком часто начинается с трёх фраз: выплату занизили, срок прошёл, направили на ремонт так, что ездить невозможно.

В такой ситуации медиация помогает, поскольку стороны могут быстро согласовать, какие бумаги и расчёты считаются достаточными, когда и где будет осмотр, в какие сроки страховщик готов доплатить или выдать новое направление на ремонт. По ОСАГО действует обязательная досудебная процедура, и медиация в неё легко встраивается: начинают с заявления о восстановлении нарушенного права в страховую, в письме можно предложить конкретный формат переговоров.

На ответ страховщика отводится пятнадцать рабочих дней, если заявление отправлено в электронной форме по стандартной форме и с момента нарушения прошло не больше ста восьмидесяти календарных дней, в иных случаях срок ответа составляет тридцать календарных дней. Далее обращаются к финансовому уполномоченному, требования из нарушения порядка страхового возмещения по ОСАГО он рассматривает независимо от суммы.

«Даже на этой стадии медиация остаётся рабочей, потому что стороны могут договориться о доплате или ремонте и письменно закрепить итог, после чего у заявителя исчезает практический смысл доводить спор до суда», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее водителей предупредили о штрафе за долгий прогрев авто во дворе жилого дома. В теории штраф за это может достигать трёх тысяч рублей, однако на практике наказать водителя сложно. Гражданину нужно доказать факт нарушения, зафиксировав на видео временной интервал.