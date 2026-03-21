Восстание машин против водителей: Что делать, если вас несправедливо оштрафовал ИИ

Если водитель получил несправедливо назначенный штраф, затягивать с обжалованием не стоит, уверен юрист Евгений Харламов. По его словам, у гражданина есть десять суток с момента получения постановления, чтобы его оспорить. Важно сразу поехать в управление ГАИ или отдел ГИБДД по месту вынесения штрафа и написать заявление на отмену, подробно изложив суть произошедшего.

К заявлению необходимо приложить распечатанную копию фото с камеры с «Госуслуг». Также можно оспорить взыскание в самом сервисе в разделе «Штрафы и задолженности», выбрав причину несогласия. После подачи заявления сотрудники проведут аудит, который обычно занимает от трёх до десяти дней.

Если в ГИБДД откажутся отменять штраф, следующая инстанция — прокуратура. Эксперт подчеркнул, что ошибки искусственного интеллекта случаются часто, в основном сбои происходят в вечернее время, при плохом освещении или неудачном падении света, когда камера не может чётко распознать объект.

«Вот такие вещи происходят, но это, наверное, издержки применения искусственного интеллекта. В целом-то он помогает, но бывают ошибки, и их просто надо обжаловать, проблемы в этом я не вижу», — отметил собеседник Пятого канала.

