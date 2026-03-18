18 марта, 15:36

Во Владивостоке автоледи пришёл штраф за болтающего по телефону пешехода

Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Во Владивостоке автомобилистка получила штраф за использование телефона за рулём — хотя на самом деле гаджет держал в руках пешеход, случайно попавший в кадр. Об этой запутанной ситуации сообщает Telegram-канал «Svodka25|Новости Приморья и Владивостока».

Инцидент произошёл 13 марта. Дорожная камера зафиксировала девушку за рулём в потоке машин, направлявшихся в сторону Зари. Позже ей пришёл штраф за якобы разговор по телефону во время движения.

Как выяснилось, на снимке рядом с машиной оказался пешеход, который как раз держал в руке телефон и проходил мимо. Угол съёмки сыграл злую шутку: сложилось впечатление, будто гаджет у автомобилистки. Несмотря на это, штраф выписали именно ей. Теперь женщина намерена оспорить решение в суде.

Водителей предупредили о штрафе за долгий прогрев авто во дворе жилого дома
Ранее юрист Илья Русяев в беседе с Life.ru развеял популярный миф среди водителей о том, что штраф с дорожной камеры можно отменить, если на снимке не видно лица человека за рулём. При автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несёт не тот, кто изображён на фото, а собственник транспортного средства. Поэтому отсутствие лица в кадре не является основанием для отмены постановления.

BannerImage
Юлия Сафиулина
