В Перу автобус с туристами сорвался с горы, девять человек погибли

В перуанских Андах произошла серьёзная авария с экскурсионным автобусом. В момент происшествия в автобусе находились около 25 человек — туристы и сопровождающие гиды. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В Перу автобус с туристами сорвался с горы, погибли 9 человек, 15 пострадали. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Bomberos "La Oroya B – 210"

Авария произошла примерно в 16 километрах от известной горы Раджунтай. Транспортное средство потеряло управление и упало с горного участка дороги. В ведомстве подтвердили гибель 9 человек. Ещё 15 пострадавших были госпитализированы и распределены по четырём медицинским учреждениям.

Власти уточняют гражданство пострадавших, включая возможное наличие иностранных туристов среди пассажиров. Окончательные данные пока собираются. Предварительно специалисты считают, что одной из причин трагедии стал густой туман, который существенно ограничил видимость на горной трассе. Сейчас продолжается расследование обстоятельств происшествия и анализ факторов, приведших к аварии.

