Автобус и грузовик столкнулись на МКАД, есть пострадавшие

На северо-западе МКАД произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля. Травмы получили восемь человек, пишут РИА «Новости».

Авария случилась в районе Северное Тушино. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия уточняются. Госавтоинспекция сообщает о предварительно шести пострадавших.

Ранее в Гурьевске Калининградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего одна из машин после столкновения выехала на тротуар и наехала на трёх пешеходов. Авария случилась около 14:10 на пересечении Калининградского шоссе и улицы Советской.