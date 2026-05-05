5 мая, 13:53

Экономист предрёк новый рост цен на курятину на Урале

Эксперт Остапкович: В Свердловской области курица подорожает на 8% к концу года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElenaBoronina

Цены на курицу в Свердловской области продолжат расти, и к концу 2026 года продукт может подорожать ещё на 8–10 процентов. Такой прогноз дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Как напомнил эксперт в разговоре с URA.ru, сейчас наблюдается синхронное изменение стоимости на все основные виды мяса, и курица больше не выступает доступной альтернативой дорогой свинине. Это вынуждает жителей региона пересматривать свою продовольственную корзину.

Ускорение роста цен эксперт связывает с накопленным эффектом нескольких факторов последних лет. Инфляция и удорожание кормов продолжают давить на себестоимость продукта. Кроме того, сохраняется уязвимость импортной составляющей, включающей генетический материал и ветеринарные препараты.

Если в 2021 году курица в регионе подорожала на четверть, а в 2023-м — на 30–35 процентов, то к ноябрю–декабрю 2025 года средний ценник достиг исторического максимума в 236,79 рубля за килограмм охлаждённой тушки. Рост стоимости рабочей силы и логистических услуг продолжает разгонять цены, резюмировал Остапкович.

Ранее гастроэнтеролог предупредила, что при нарушении санитарных норм на производстве или неправильном приготовлении магазинная курица способна стать переносчиком серьёзных инфекций. Наиболее вероятные диагнозы при таком заражении — сальмонеллёз и кампилобактериоз.

Юрий Лысенко
