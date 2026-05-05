Экономист предрёк новый рост цен на курятину на Урале

Цены на курицу в Свердловской области продолжат расти, и к концу 2026 года продукт может подорожать ещё на 8–10 процентов. Такой прогноз дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Как напомнил эксперт в разговоре с URA.ru, сейчас наблюдается синхронное изменение стоимости на все основные виды мяса, и курица больше не выступает доступной альтернативой дорогой свинине. Это вынуждает жителей региона пересматривать свою продовольственную корзину.

Ускорение роста цен эксперт связывает с накопленным эффектом нескольких факторов последних лет. Инфляция и удорожание кормов продолжают давить на себестоимость продукта. Кроме того, сохраняется уязвимость импортной составляющей, включающей генетический материал и ветеринарные препараты.

Если в 2021 году курица в регионе подорожала на четверть, а в 2023-м — на 30–35 процентов, то к ноябрю–декабрю 2025 года средний ценник достиг исторического максимума в 236,79 рубля за килограмм охлаждённой тушки. Рост стоимости рабочей силы и логистических услуг продолжает разгонять цены, резюмировал Остапкович.

