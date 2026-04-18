Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил о высокой стоимости яиц в Латвии. Он сравнил цены на этот товар с белорусскими.

Росликов выступает за сохранение идентичности русскоязычного населения. Депутат считает, что в советское время жизнь была проще, а цены ниже.

«Сегодня у нас рядом есть аграрная держава — Республика Беларусь. У меня сегодня дома яйца — 5,6 евро. У них (в Белоруссии. — Прим. Life.ru) самое большее — 1 евро. У нас какие-то золотые куры», — приводит слова депутата РИА «Новости».

По его словам, разница в цене на топливо также велика. Росликов пожаловался, что в Латвии оно стоит 2,40 евро, а в Белоруссии 80 центов. Депутат отметил, что расстояние между странами всего 200 километров. Он считает, что участие Латвии в объединении БРИКС могло бы помочь решить проблему высоких цен.

