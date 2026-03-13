Не мойте это мясо: врач рассказала об ошибке, которую мы все совершаем после покупки магазинной курицы

Куриное мясо из магазина может стать источником опасных инфекций, если при его обработке были нарушены санитарные нормы или продукт приготовили неправильно. Об этом рассказала Life.ru гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По её словам, чаще всего речь идёт о сальмонеллёзе и кампилобактериозе. Эти возбудители попадают в продукт на этапе забоя птицы или при дальнейшей переработке.

Реже в таком мясе встречаются листерии и иерсинии. Они тоже способны вызывать тяжёлые отравления и серьёзные сбои в работе желудочно-кишечного тракта.

Определить наличие опасных бактерий в курином мясе по внешним признакам практически невозможно: зараженный продукт не меняет своего цвета, запаха или консистенции, а симптомы проявляются уже после еды — от расстройства пищеварения и температуры до сильной интоксикации и обезвоживания. Екатерина Кашух эксперт Лаборатории «Гемотест»

Чтобы снизить риск, важно не допускать контакта сырой птицы с другой едой. Для разделки лучше использовать отдельные нож и доску, а после приготовления тщательно мыть руки, посуду и поверхности с мылом.

Отдельно Кашух напомнила, что куриное мясо нельзя мыть. По её словам, при разбрызгивании бактерии могут попасть на стол, раковину, овощи и готовые блюда. Полностью обезопасить продукт помогает только хорошая термическая обработка.

«Предотвратить возможное заражение помогают простые, но эффективные меры предосторожности при обращении с куриным мясом. Основное правило — не допускать соприкосновения сырой птицы с другими продуктами. Для этого в холодильнике мясо размещают в индивидуальной упаковке — пакете или пленке, а для его разделывания используют отдельный нож и специально предназначенную доску. Сразу после работы с сырой птицей необходимо тщательно вымыть с мылом не только руки, но и все задействованные поверхности. Куриное мясо нельзя мыть. Бактерии с курицы могут распространяться на окружающие поверхности при разбрызгивании», — объясняет собеседница Life.ru.