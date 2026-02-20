Юрист объяснила, можно ли наказать человека, накормившего постящегося мясом

Юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова рассказала, можно ли привлечь к ответственности человека, который намеренно накормил верующего мясом во время Великого поста. В беседе с Life.ru она пояснила, что конституция РФ гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Однако уголовная ответственность по статье 148 УК РФ за нарушение этого права наступает только при определённых условиях: действия должны носить публичный характер, выражать явное неуважение к обществу и быть совершены с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Само по себе мясное блюдо, подчеркнула юрист, не является предметом, посредством которого можно оскорбить чувства верующих — в отличие, например, от осквернения иконы или креста. Поэтому привлечь к уголовной ответственности за подобный поступок нельзя.

Кроме того, статья 5.26 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Однако угощение мясом в данной ситуации также не считается воспрепятствованием реализации права на вероисповедание. По словам эксперта, человек лишь создал ситуацию, в которой верующий, будучи введённым в заблуждение, нарушил пост. Квалифицировать это как «воспрепятствование» было бы натяжкой. Ангелина Баканова Юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

По мнению Бакановой, единственный реальный способ добиться наказания — обратиться в суд общей юрисдикции с гражданским иском о защите чести, достоинства и иных нематериальных благ, потребовав компенсацию морального вреда. В этом случае заявителю придётся доказать умысел ответчика, факт обмана и причинение серьёзных нравственных страданий.

«Если суд установит причинно-следственную связь между действиями ответчика и страданиями истца, иск может быть удовлетворён», — заключила юрист.

Напомним, масленичная неделя в 2026 году проходит с 16-го по 22 февраля. Сразу после неё, 23 февраля, начнётся Великий пост, который продлится 48 дней и завершится 11 апреля. Ранее россиянам напомнили, с какими болезнями несовместимо употребление блинов.