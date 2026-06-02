Пашинян поставил условие для проведения референдума о вступлении в Евросоюз

«По крайней мере до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проведение какого-либо референдума нелогично», — сказал он в опубликованном в социальной сети видеообращении.

Напомним, что накануне у Никола Пашиняна состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы был затронут и вопрос о дальнейшем участии Армении в ЕАЭС на фоне планов республики вступить в Евросоюз. В Кремле неоднократно подчёркивали: совмещать эти два направления невозможно. Само армянское руководство подтверждает, что останется в составе Евразийского союза, пока выбор не станет неизбежным, называя референдум преждевременным без официальной заявки на вступление в ЕС. Москва же настаивает на скорейшем волеизъявлении граждан, предупреждая: членство в Евросоюзе несовместимо с льготами и преференциями в рамках ЕАЭС, включая поставки энергоносителей. Официальные представители РФ полагают, что попытки усидеть на двух стульях создают угрозы для экономической безопасности всего объединения, а вопрос о параметрах присутствия Армении в Союзе потребует отдельного рассмотрения на высшем уровне.