Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 1 июня. По его словам, российский лидер позвонил ему, чтобы поздравить с днём рождения.

«Вчера я с президентом России разговаривал, поблагодарил, конечно, за звонок. Он мне позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Ну, мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор. Я думаю, что лучшим шагом сейчас в этом контексте было бы отказаться от всяких ограничений и так далее», — сказал глава армянского правительства.

Во время беседы стороны также обсудили итоги заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в Астане. Кроме того, Путин и Пашинян обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и многосторонней повестки.

Напомним, 1 июня Пашиняну исполнился 51 год.

Разговор Пашиняна и Путина прошёл на фоне дискуссий об участии Армении в ЕАЭС и планах вступить в ЕС. Как подчёркивали в Кремле, совмещать эти два вектора не получится. Руководство Армении подтверждает, что страна будет оставаться в ЕАЭС, пока выбор между не станет неизбежным, называя проведение референдума по этому вопросу преждевременным без официальной заявки на членство в ЕС. В Москве, напротив, настаивают на необходимости скорейшего волеизъявления граждан, предупреждая, что членство в Евросоюзе несовместимо с экономическими преференциями и льготами в рамках ЕАЭС, включая поставки энергоносителей. По мнению официальных представителей РФ, попытки Еревана «усидеть на двух стульях» создают риски для экономической безопасности всего объединения, и вопрос о дальнейших параметрах присутствия Армении в Союзе потребует отдельного рассмотрения на высшем уровне.