Песков: Путин и Пашинян обсудили в том числе заявление лидеров стран ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе недавнего телефонного разговора обсуждали в том числе заявление четырёх лидеров стран — членов ЕАЭС о ситуации вокруг членства закавказской республики в Союзе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обсудили в целом [саммит]. Состоялось обсуждение в продолжение той повестки, которая была на Высшей [евразийской экономической] комиссии, которая имела место в Астане», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что, согласно четырёхстороннему заявлению, все нюансы, касающиеся членства Армении в ЕАЭС, будут проработаны до декабря. Эти займутся профильные структуры.

Напомним, 1 июня Никол Пашинян отмечает день рождения. Владимир Путин пообщался по телефону с главой армянского правительства. Тот, в частности, поблагодарил российского лидера за дружелюбный тон и «сбалансированную позицию» по ряду спорных вопросов.