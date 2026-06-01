1 июня, 12:59

Медведев заявил, что Пашинян в вопросе ЕАЭС и ЕС пошёл по стопам Троцкого

Никол Пашинян и Лев Троцкий. Обложка © Life.ru, © Wikipedia

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал позицию Никола Пашиняна по вопросу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, который встал перед властями Армении. Премьер фактически решил не проводить референдум до тех пор, пока Ереван не получит прямое приглашение из Брюсселя. Об этом он написал в «Максе».

Медведев сравнил такой подход с известным заявлением революционера Льва Троцкого о том, как большевистское правительство решило выйти из Первой мировой: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». По мнению зампреда Совбеза, Армения хочет и дальше пользоваться преимуществами ЕАЭС, одновременно сохраняя курс на Европу.

«Никол Пашинян пошёл опасной тропинкой тов. Троцкого», — написал российский политик.

В итоге Советская Россия смогла заключить Брестский мир, но на куда более худших условиях. Троцкого же ждала трагическая участь, напомнил Медведев.

«С днём рождения, Никол Воваевич!», — написал зампред Совбеза.

Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС
Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению как можно скорее определиться с дальнейшим участием в ЕАЭС и не откладывать референдум. Однако в Ереване заявляют, что вынесут этот вопрос на народное голосование только тогда, когда выбор между ЕАЭС и ЕС станет неизбежным, хотя страны объединения считают, что решение лучше принять сейчас.

Владимир Озеров
