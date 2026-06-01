Медведев заявил, что Пашинян в вопросе ЕАЭС и ЕС пошёл по стопам Троцкого

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал позицию Никола Пашиняна по вопросу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, который встал перед властями Армении. Премьер фактически решил не проводить референдум до тех пор, пока Ереван не получит прямое приглашение из Брюсселя. Об этом он написал в «Максе».

Медведев сравнил такой подход с известным заявлением революционера Льва Троцкого о том, как большевистское правительство решило выйти из Первой мировой: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». По мнению зампреда Совбеза, Армения хочет и дальше пользоваться преимуществами ЕАЭС, одновременно сохраняя курс на Европу.

«Никол Пашинян пошёл опасной тропинкой тов. Троцкого», — написал российский политик.

В итоге Советская Россия смогла заключить Брестский мир, но на куда более худших условиях. Троцкого же ждала трагическая участь, напомнил Медведев.

«С днём рождения, Никол Воваевич!», — написал зампред Совбеза.