Медведев заявил, что Пашинян в вопросе ЕАЭС и ЕС пошёл по стопам Троцкого
Никол Пашинян и Лев Троцкий. Обложка © Life.ru, © Wikipedia
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал позицию Никола Пашиняна по вопросу выбора между ЕАЭС и Евросоюзом, который встал перед властями Армении. Премьер фактически решил не проводить референдум до тех пор, пока Ереван не получит прямое приглашение из Брюсселя. Об этом он написал в «Максе».
Медведев сравнил такой подход с известным заявлением революционера Льва Троцкого о том, как большевистское правительство решило выйти из Первой мировой: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». По мнению зампреда Совбеза, Армения хочет и дальше пользоваться преимуществами ЕАЭС, одновременно сохраняя курс на Европу.
«Никол Пашинян пошёл опасной тропинкой тов. Троцкого», — написал российский политик.
В итоге Советская Россия смогла заключить Брестский мир, но на куда более худших условиях. Троцкого же ждала трагическая участь, напомнил Медведев.
«С днём рождения, Никол Воваевич!», — написал зампред Совбеза.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению как можно скорее определиться с дальнейшим участием в ЕАЭС и не откладывать референдум. Однако в Ереване заявляют, что вынесут этот вопрос на народное голосование только тогда, когда выбор между ЕАЭС и ЕС станет неизбежным, хотя страны объединения считают, что решение лучше принять сейчас.
