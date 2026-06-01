Пашинян поблагодарил Путина за поддержку и «дружелюбный тон» в спорных вопросах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы он поблагодарил российского лидера за позицию по вопросам, вызывающим разногласия.

«Премьер-министр Армении поблагодарил президента России за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружелюбный тон, а также за поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы Пашиняна.

Главы государств во время беседы по телефону также обменялись мнениями по актуальным темам двусторонней и многосторонней повестки. Главной темой разговора Путина и Пашиняна стали итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в Астане.