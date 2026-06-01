Путин поздравил Пашиняна с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днём рождения и подчеркнул заинтересованность Москвы в их дальнейшем поступательном развитии с официальным Ереваном. Телеграмма опубликована на сайте Кремля 1 июня.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — пишет Путин в поздравлении.

Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

Напомним, Путин ранее предупредил Армению, что выход из ЕАЭС обернётся для неё потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент России подчеркнул, что участие Еревана в соглашениях о свободной торговле будет немедленно прекращено, а стоимость поставок энергоносителей пересмотрена. По экспертным оценкам, такое повышение тарифов обойдётся республике минимум в 14% ВВП.