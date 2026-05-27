27 мая, 09:47

Песков: Контакты Путина и Пашиняна не планируются, они состоялись недавно

Никол Пашинян и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Новые контакты президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не запланированы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, общение между лидерами состоялось совсем недавно, поэтому новых переговоров в ближайшем графике пока нет.

«Пока таких планов нет», — сказал Песков.

Пашинян пропустит мероприятия ЕАЭС в Казахстане из-за выборов

Напомним, что армянский премьер держит курс на сближение с Евросоюзом. В России указывают, что «станцевать на двух свадьбах» у Еревана не выйдет, и в таком случае цены на газ для Армении поднимут до европейских. При этом Пашинян надеется, что стоимость останется прежней, поскольку она зафиксирована в контракте.

