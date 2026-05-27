Песков: Контакты Путина и Пашиняна не планируются, они состоялись недавно

По словам представителя Кремля, общение между лидерами состоялось совсем недавно, поэтому новых переговоров в ближайшем графике пока нет.

Напомним, что армянский премьер держит курс на сближение с Евросоюзом. В России указывают, что «станцевать на двух свадьбах» у Еревана не выйдет, и в таком случае цены на газ для Армении поднимут до европейских. При этом Пашинян надеется, что стоимость останется прежней, поскольку она зафиксирована в контракте.