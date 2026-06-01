1 июня, 09:29

Путин и Пашинян по телефону обсудили итоги заседания ВЕЭС в Астане

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой беседы стали итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 29 мая в Астане.

Кроме того, российский лидер поздравил армянского коллегу с днём рождения. Ранее Пашиняну уже была направлена поздравительная телеграмма. Другие детали разговора не раскрываются.

Ранее Владимир Путин призывал Ереван не откладывать референдум по вопросу членства в ЕАЭС. Однако Никол Пашинян заявил, что народное голосование состоится только тогда, когда выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, и до этого момента республика продолжит работу в рамках блока.

Юрий Лысенко
