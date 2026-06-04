Захарова: Россия не будет оплачивать дорогу Армении в Евросоюз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не намерена финансировать путь Армении в Евросоюз. Своё заявление она сделала на брифинге «на полях» ПМЭФ-2026.

«Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что ЕС проводит откровенно враждебную политику в отношении России и других стран мира. По её словам, европейцы не просто поддерживают киевских террористов, но и напрямую их финансируют.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил: Россия не станет оплачивать выход Армении из кризиса, который последует за сближением Еревана с ЕС, а также не будет финансировать разрыв отношений с Москвой. По его словам, армянская экономика структурно завязана на российский рынок, а Брюссель не готов брать на себя реальные расходы, например, покрывать разницу в цене на газ.