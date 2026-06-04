Армения подписала с США соглашение по «Маршруту Трампа»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Соединёнными Штатами по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Данную информацию сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

«Дорогие граждане, только, что я подписал рамочное соглашение по TRIPP между Арменией и США. Помните, днями ранее, 26 мая, оно было парафировано между мной и госсекретарем США Марко Рубио, в рамках его визита в Ереван. Марко Рубио поставил свои подписи под документом, оно было доставлено в Ереван, и сейчас я поставил под ним подписи армянской стороны, тем самым дистанционное подписание документа завершено и он готов к ратификации», — заявил Мирзоян.

Министр назвал это ещё одним важным шагом к построению мирного и процветающего региона. Стороны намерены ускоренно завершить внутренние процедуры, чтобы как можно быстрее приступить к реализации проекта.

TRIPP предусматривает создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через армянскую землю. Сами договорённости были достигнуты в августе 2025 года на встрече в Вашингтоне с участием главы Белого дома Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее Никол Пашинян объявил, что Армения намерена привлечь Соединённые Штаты для составления новой геологической карты своих недр. Соответствующее соглашение между странами уже подписано. Премьер пояснил, что документ направлен на развитие потенциала армянских геологических служб. Исследовать недра планируется современными методами, включая космические технологии, а не только традиционное бурение.