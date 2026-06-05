Армения совершает большую ошибку, пытаясь угодить Западу в ущерб собственным национальным интересам. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

По словам эксперта, армянское руководство пытается потакать соблазнам — к нему обращаются с антироссийскими мотивами и европейцы, и американцы. При этом для Брюсселя интересы самой Армении не являются особо значимыми, а внятных сигналов о скором приёме в Евросоюз нет.

В разговоре с RG.ru Быстрицкий подтвердил, что выход из ЕАЭС грозит республике существенным падением доходов и подрывом рынков, поскольку значительная часть армянской продукции ориентирована именно на страны союза. Армянские власти, пытаясь сыграть в мультивекторность, подрывают реальные интересы народа, нуждающегося в достатке и развитых рынках.

Касаясь предстоящих парламентских выборов в Армении, эксперт напомнил, что Евросоюз уже закрывал глаза на грубые манипуляции и вмешательства (в частности, на выборах в Румынии). По его убеждению, европейские чиновники готовы на всё, включая развязывание войны, лишь бы не лишиться власти, и они это уже продемонстрировали.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя европейский вектор внешней политики Еревана, заявил, что участие в Евразийском экономическом союзе даёт Армении больше преимуществ, чем гипотетические дивиденды от сближения с Брюсселем. Он подчеркнул, что как член ЕАЭС, республика зарабатывает существенно больше здесь и сейчас, чем как потенциальный кандидат в Евросоюз.