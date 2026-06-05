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Регион
5 июня, 09:36

Армения не сможет защитить себя без ОДКБ, заявил политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / improvisation.shop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / improvisation.shop

Еревану не удастся обеспечить безопасность республики, отказавшись от участия в ОДКБ. Об этом заявил политолог Геворг Мирзаян.

«Позиция Пашиняна очень проста и при этом хитра. Армения не выходит из организации, но фактически не исполняет обязательств. Это эффективная позиция, пока ей позволяют так себя вести», — пояснил эксперт в беседе с «Ридусом».

По словам Мирзаяна, при выходе из блока республика окажется беззащитной и будет вынуждена полагаться на «милость турок и азербайджанцев», которые якобы согласятся не нападать на её территорию. Ценность таких гарантий, уверен политолог, стремится к нулю.

Специалист также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что Ереван идёт по пути Украины 2014 года. По мнению Мирзаяна, глава государства РФ не имел в виду распад Армении — речь о том, что республику заставляют делать геополитический выбор в ущерб собственным национальным интересам. Из страны собираются сделать Анти-Россию, и в Москве, предупредил эксперт, это терпеть не намерены.

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Напомним, что в ходе предвыборной дискуссии армянский премьер Никол Пашинян допустил полноценный выход республики из ОДКБ. По его словам, вопрос будет решён, и страна выйдет из организации, если потребуется, поскольку назад он идти не собирается.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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