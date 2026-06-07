Российская сторона пытается донести до Армении, что Евросоюз фактически стал военным объединением. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» рассказал зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что Москва не один год обращает внимание Еревана на враждебные заявления Брюсселя в адрес России. Соответствующие сигналы передавались в закрытом режиме, без выноса на публику.

«Говорили о том, что Европейский союз сегодня – это уже не то экономическое интеграционное объединение», — отметил Оверчук. По его словам, структура трансформировалась в военно-политический альянс.

Представитель кабмина призвал армянских коллег задуматься над своими действиями. Он считает, что в республике могут питать иллюзии насчёт способности ЕС создать лучшие экономические условия.

Тем временем армянские власти продолжают маневрировать между интеграцией в ЕАЭС и курсом на Запад. Отношения с ЕС перешли в практическую плоскость: принят стратегический план партнёрства, подписаны транспортные и пограничные договорённости, озвучены инвестиционные проекты. Критики же предупреждают: этот дрейф напоминает «геополитический шпагат», ведь фундамент армянской экономики по-прежнему остается пророссийским. В России призвали Ереван вынести вопрос о ЕАЭС и ЕС на референдум как можно скорее.