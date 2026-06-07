Лидер «Сильной Армении» Карапетян заявил об аресте более 100 сторонников партии

Более ста человек из числа сторонников блока «Сильная Армения» уже арестованы, задержания продолжаются до сих пор. Об этом журналитам заявил лидер партии, российский предприниматель Самвел Карапетян, которого доставили на избирательный участок для участия в голосовании.

«Прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят сегодня арестовали, вчера больше 100 человек арестовали», — сказал он.

Комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Карапетяну придётся нести ответственность за сделанные заявления, бизнесмен ответил, что и так «каждый день несёт ответственность».

Он также добавил, что самостоятельно приехать на выборы у него возможности не было — его привезли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, сегодня, 7 июня, в Армении стартовало голосование на парламентских выборах — в борьбе за депутатские кресла сошлись 18 политических объединений. Ключевые участники гонки: проправительственный «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные альянсы «Армения» (под руководством экс-президента Роберта Кочаряна) и «Сильная Армения» (лидер — Нарек Карапетян). Согласно данным Центральной избирательной комиссии, почти 2,5 миллиона граждан республики наделены правом голоса.