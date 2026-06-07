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Регион
7 июня, 09:18

Невидимый фильтр: Французские спецслужбы чистят интернет в Армении от критики Пашиняна

JDD: Разведка Франции помогает властям Армении блокировать критику в Сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xtock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xtock

В Армении при содействии французских спецслужб блокируется неугодный властям контент на фоне парламентских выборов. О вовлечённости Парижа в фильтрацию Сети написала газета Le Journal du Dimanche.

Издание утверждает, что официальный Ереван опирается на ресурсы французской разведки для подавления инакомыслия. Сотрудники специального подразделения VIGINUM выслеживают в интернете публикации, идущие вразрез с позицией правительства, и ограничивают к ним доступ.

Договорённости об информационном взаимодействии были достигнуты в ходе визита Эмманюэля Макрона в Ереван. Когда у французского лидера поинтересовались, чем такие шаги отличаются от «вмешательства», в котором он упрекал Россию, Макрон назвал это «политической позицией» и «поддержкой надёжного партнёра».

Фильтрация данных уже работает в полную силу. По сведениям издания, любые сведения, способные навредить репутации премьера Никола Пашиняна, проходят дополнительную проверку через цифровые заслоны, настроенные экспертами из Парижа.

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Голосование в республике проходит сегодня, 7 июня. На депутатские мандаты претендуют представители 18 политических объединений. Среди участников гонки — правящий «Гражданский договор» во главе с премьером и оппозиционные блоки «Армения» Роберта Кочаряна, а также «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. По информации Центризбиркома, правом голоса обладают почти 2,5 миллиона граждан.

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Никита Никонов
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