Лидер «Сильной Армении» Карапетян под домашним арестом проголосовал на выборах
Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, который находится под домашним арестом, проголосовал на парламентских выборах. На избирательный участок политик приехал в сопровождении дочери Татевик Карапетян и сотрудников правоохранительных органов.
«Аресты и давление продолжаются с первого дня и по сей день. Однако это на мнение армянского народа не повлияет, он сегодня сделает выбор, в стране наконец-то будет установлена легитимная власть», — заявил Карапетян журналистам после голосования.
На вопрос, вернётся ли он в Россию в случае проигрыша, политик ответил, что никуда не уедет и будет работать в Армении ещё десять лет, так как там у него полно работы.
Однако победить Самвелу Карапетяну и его партии на выборах в Армении будет крайне трудно. На то есть целый ряд причин. К примеру, за день до начала гонки в стране задержали шесть кандидатов от фракции «Сильная Армения». После этого начались задержания председателей избиркомов.
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