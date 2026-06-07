Лидер «Сильной Армении» Карапетян под домашним арестом проголосовал на выборах

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, который находится под домашним арестом, проголосовал на парламентских выборах. На избирательный участок политик приехал в сопровождении дочери Татевик Карапетян и сотрудников правоохранительных органов.

«Аресты и давление продолжаются с первого дня и по сей день. Однако это на мнение армянского народа не повлияет, он сегодня сделает выбор, в стране наконец-то будет установлена легитимная власть», — заявил Карапетян журналистам после голосования.

На вопрос, вернётся ли он в Россию в случае проигрыша, политик ответил, что никуда не уедет и будет работать в Армении ещё десять лет, так как там у него полно работы.

Однако победить Самвелу Карапетяну и его партии на выборах в Армении будет крайне трудно. На то есть целый ряд причин. К примеру, за день до начала гонки в стране задержали шесть кандидатов от фракции «Сильная Армения». После этого начались задержания председателей избиркомов.