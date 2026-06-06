В Армении за день до выборов задержали шесть кандидатов от партии Карапетяна
Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе
Следственный комитет Армении сообщил о задержании шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения», которую связывают с предпринимателем Самвелом Карапетяном. Это произошло всего за день до парламентских выборов.
«В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование», — говорится в публикации пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что за два дня до парламентских выборов в Армении премьер-министр Никол Пашинян выступил на предвыборном митинге в центре Еревана с жёстким обращением к правоохранительным органам. В своей речи он потребовал в кратчайшие сроки реагировать на любые случаи подкупа избирателей и фальсификаций.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.