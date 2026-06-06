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6 июня, 12:51

В Армении за день до выборов задержали шесть кандидатов от партии Карапетяна

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Обложка © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Следственный комитет Армении сообщил о задержании шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения», которую связывают с предпринимателем Самвелом Карапетяном. Это произошло всего за день до парламентских выборов.

«В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении шести кандидатов в депутаты от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование», — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

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Ранее сообщалось, что за два дня до парламентских выборов в Армении премьер-министр Никол Пашинян выступил на предвыборном митинге в центре Еревана с жёстким обращением к правоохранительным органам. В своей речи он потребовал в кратчайшие сроки реагировать на любые случаи подкупа избирателей и фальсификаций.

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Александра Мышляева
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