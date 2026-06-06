Пашинян поручил силовикам «в течение часов» поместить оппонентов в тюрьму

Премьер Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге в центре Еревана потребовал от правоохранительных органов в течение нескольких часов отправлять в тюрьму всех участников схем по подкупу избирателей и фальсификации голосования. Заявление прозвучало за два дня до парламентских выборов. Трансляции с места событий ведутся местными телеканалами.

«Я не как премьер, а как гражданин Республики Армения ожидаю и требую от правоохранительных органов республики, чтобы все те, кто берут предвыборную взятку и фальсифицируют выборы, очень быстро, в течение часов, все без исключения, оказались в тюрьмах», — сказал он.

В ходе выступления премьер вновь связал своих политических противников с интересами иностранных государств. Также он заявил о существовании схем подкупа избирателей и потребовал выявлять не только их участников, но и тех, кто занимается координацией подобных действий.

Митинг прошёл на площади республики в центре армянской столицы. После завершения выступления для собравшихся организовали представление с использованием беспилотников, после чего мероприятие завершилось. Среди присутствовавших были жители различных регионов страны, прибывшие в Ереван организованными группами. Некоторые участники рассказывали представителям СМИ, что приехали на автобусах из областей Армении.

Ранее Life.ru писал, что в Ереване сторонник правящей партии «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна на грузовом фургоне протаранил участников агитационной кампании оппозиции. Журналистка Лиа Саркисян позднее опубликовала видео, на котором заметен процесс извлечения одного из пострадавших из-под автомобиля. Выборы в парламент Армении назначены на 7 июня. В них участвуют 18 политических сил, среди которых блок «Сильная Армения», включающий партию «Процветающая Армения».