Чахоян: Прибывающим в Армению из РФ на выборы начнут вручать повестки

Замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян заявил, что граждане страны, приезжающие из России, при статусе военнообязанных могут получать повестки на 25-дневные учебные сборы. По его словам, отказ от участия может повлечь уголовную ответственность, сообщает Sputnik Armenia.

Чахоян также сказал, что речь может идти о гражданах, приезжающих из России для участия в выборах, в том числе в случаях, связанных с получением «взятки». Кроме того, в соцсетях появились сообщения о присутствии военной полиции в аэропорту и на пунктах пропуска.

Министр обороны Сурен Папикян заявил, что воинская обязанность и участие в сборах распространяются на всех военнообязанных граждан Армении независимо от страны возвращения, включая Россию, Францию и США. Министерство обороны Армении и военная полиция ранее не сообщали о введении конкретных процедур в отношении прибывающих из России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Отвечая на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, он подчеркнул, что не намерен возвращаться к прежнему формату отношений. До этого российский президент Владимир Путин призвал провести референдум по вопросу возможного присоединения Армении к Евросоюзу.