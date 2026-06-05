За два дня до выборов сторонник Пашиняна на фургоне протаранил митинг оппозиции

В Ереване сторонник правящей партии «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна на грузовом фургоне протаранил участников агитационной кампании оппозиции. Об этом сообщила Сона Агекян из партии «Процветающая Армения».

«Уважаемые граждане, только что на этой машине отправили провокатора, который подверг наезду участников нашей агитационной кампании и ушёл», — написала она под фото машины в соцсети.

Позже журналистка Лиа Саркисян опубликовала видео, на котором видно, как из-под машины извлекают одного из пострадавших.

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. Участвуют 18 политических сил, включая блок «Сильная Армения», в который входит «Процветающая Армения».

Ранее в центре Еревана прошло многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и блока «Армения», которые заявили о необходимости союзнических отношений с Россией, отказавшись от «пути Украины». Кочарян подчеркнул, что экономика республики тесно связана с ЕАЭС, и обвинил нынешние власти в искусственном развороте против Москвы ради сближения с Европой и США. По его словам, Армении не следует играть на противоречиях крупных держав, чтобы не ставить под удар своих граждан.